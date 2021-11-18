Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге 17 ноября обвинила власти Украины в подготовке зачистки и военной оккупации Донбасса, передает lenta.ru

«На воре и шапка горит»: Захарова ответила главе МИД Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По ее словам, в документе не нашлось места особому статусу и языковым правам Донбасса, вместо местных выборов предполагается введение военно-гражданских и международных администраций. Жители региона попадут под люстрацию, добавила Захарова.

«Как можно это еще охарактеризовать, иначе как как зачистку Донбасса? Просто фактическая военная оккупация, а, учитывая международный компонент, возможно, и с элементом интервенции», — возмутилась представитель МИД.

Она добавила, что закон «ставит крест» на Минских соглашениях, что на практике будет означать слом всего переговорного процесса.