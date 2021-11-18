Она раскритиковала законопроект «О государственной политике переходного периода», внесенный украинским правительством в Верховную Раду в начале августа.
По ее словам, в документе не нашлось места особому статусу и языковым правам Донбасса, вместо местных выборов предполагается введение военно-гражданских и международных администраций. Жители региона попадут под люстрацию, добавила Захарова.
«Как можно это еще охарактеризовать, иначе как как зачистку Донбасса? Просто фактическая военная оккупация, а, учитывая международный компонент, возможно, и с элементом интервенции», — возмутилась представитель МИД.
Она добавила, что закон «ставит крест» на Минских соглашениях, что на практике будет означать слом всего переговорного процесса.