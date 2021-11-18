Прививка от COVID-19 может помочь снизить тревожность из-за опасности заболеть. Об этом заявил врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков, передает 18 ноября Sputnik

«Искать хлеб по супермаркетам». Коронавирус познакомил британцев с жизнью при социализме © AFP, Tolga Akmen

«Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того, как я сделал прививку, на душе стало спокойнее. Привиться лучше, чем заболеть», — сказал Ханыков.

Врач добавил, что если уровень тревоги слишком велик даже после прививки, стоит обратиться к психотерапевту.

«Если вы действительно серьезно тревожитесь из-за пандемии, если ощущаете, что тревога вас "съедает", то стоит обратиться к психотерапевту или даже к психиатру. Ничего страшного в этом нет», — добавил специалист.

Ханыков заключил, что противотревожные препараты и помощь специалистов помогут сбить волну тревоги.