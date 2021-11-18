Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль 17 ноября заявил, что Украина находится в опасности из-за устаревшего оборудования на атомных электростанциях страны (АЭС), передает Четвертый канал

Это крайне опасный эксперимент: Марунич о попытках Украины запустить все АЭС на полную мощность © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Надо свечку поставить за то, чтобы не взорвалось, потому что все — старье», — уверяет он.

Проблема не только в изношенности оборудования. Последнее время Украина стремится перейти на американское топливо для АЭС, которое может быть несовместимо с советскими реакторами.

Поскольку украинские АЭС построены по советским технологиям, все четыре раньше обеспечивал топливом российский «Росатом». Однако на фоне политических разногласий Киев решил отказаться от российского топлива и начал договариваться с американской компанией Westinghouse о поставки альтернативного топлива для АЭС. Украинский «Энергоатом» считает, что его можно вполне безопасно использовать на советских станциях. В «Росатоме» же заявили, что все энергоблоки Украины специально проектировались под российское топливо, поэтому использование американского несет «технологические и экологические риски».

Российский МИД сообщил, что существуют «обоснованные сомнения» в том, что украинские атомные электростанции смогут работать «без инцидентов» на нероссийском топливе. «Росатом» отказался от гарантийного обслуживания реакторов, на которых используют американское топливо.

По состоянию на конец прошлой недели в стране не работало большинство государственных теплоэлектростанций, загрузка мощностей опустилась до 10% из-за нехватки топлива, функционируют только три из имеющихся 23 блоков.