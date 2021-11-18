Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в статье для портала NV.ua 17 ноября назвал позорным решение президента Франции Эммануэля Макрона поговорить по телефону российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

Бывший глава МИД Украины обвинил Меркель в признании легитимности Лукашенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«"Коммуникация" в случае с Францией и Германией воплотилась в двух, по-моему, позорных разговорах, которые провел президент Франции Макрон с Путиным, а затем госпожа Меркель с Лукашенко. В ходе первого разговора Макрон призвал Россию к "конструктивному подходу". Опять же — будь то цинизм или неадекватность в оценке происходящего», — высказался дипломат.

По мнению Огрызко, западные лидеры, в том числе исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, проявили слабость, вступив в диалог с Белоруссией и Россией.

Он заверил, что Германия и Франция еще долго будут «находиться под влиянием России», поэтому Украине и ее союзникам якобы нужно объяснить главам этих двух стран, что они совершают большую геополитическую ошибку.

В начале недели президенты России и Франции провели телефонный разговор. Они обсудили кризис на польско-белорусской границе и приняли решение совместно добиваться деэскалации. Также Путин и Макрон согласились, что деэскалация необходима и касаемо недавних угроз Минска блокировать транзит газа в Европу.