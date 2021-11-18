Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в беседе с RTVI 17 ноября назвал причину передачи Крыма России

Кива заявил, что к его ребенку пришли с обыском © Facebook/Илья Кива словам, пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради невмешательства Москвы в события 2014 года.

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — заявил Кива.

Он добавил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине. Крымчане не захотели жить в стране, которая «взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией», отметил Кива. По его словам, такую же позицию заняли жители Донбасса.

Также депутат высказал мнение, что Россия и Украина найдут компромисс по вопросам Крыма и Донбасса и сядут за стол переговоров.

Недавно Киву задержали силовики в Киеве, против него возбудили уголовное дело о госизмене. Депутата лишили права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году, а также исключили из ОПЗЖ. Причиной для расследования в отношении Кивы стало его видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем политик поздравил российского главу с днем рождения, а также назвал его лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.