Все успехи Белоруссии, рост благосостояния её граждан были связаны с тем, что президент Александр Лукашенко пользовался плюсами интеграции с Россией, но вместе с тем избегал обязательств. Нынешнее противостояние Минска и Брюсселя может привести к реальным шагам по интеграции с Россией, рассказал в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Абзалов

Реальная интеграция Белоруссии в рамках Союзного государства и постепенный трансфер власти — идеальный сценарий для России, и он может быть ускорен в силу сложившейся конфронтации Минска и Брюсселя, считает эксперт.

«Но когда есть секторальные санкции и единственной гарантией его выживания является взаимоотношения с Москвой, ничего другого ему не остается. А когда у него есть эта многовекторность, он играет постоянно. Одним обещает одно, другим — другое, и на этих обещаниях он получает и газ, и поддержку. Сейчас ситуация не работает. Надо определиться», — сказал Абзалов. От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако если президент Белоруссии четко определится с внешнеполитическими ориентирами, это может угрожать его власти, подчеркнул собеседник издания.

«Потому что Германия смирится и ускорит соответствующие процессы и то же самое последует со стороны России», — заявил эксперт.

Необходим конкретный процесс интеграции. Надо, чтобы амбиции отдельных политиков этот процесс не нарушали. Надо понять, что выгодно для экономики и для стран, заключил Абзалов.

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