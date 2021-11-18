Допустить предприятия из ЛНР и ДНР на российский рынок нужно было еще 2016-2017 годах, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

По словам эксперта, для Украины это решение — серьезный удар, в том смысле, что Донбасс от них ускользает.

«Ситуация в Донбассе больше не зависит от решений, которые принимают в Киеве. И что самое главное — это способ восстановить экономическую ситуацию и поднять уровень жизни Донбасса за счет активизации деятельности бизнеса, который там расположен. Потому что бизнес без рынков — это не бизнес», — отметил Зубец.

Алексей Зубец: Указ Путина о товарах из Донбасса наносит серьезный удар по властям Украины © Youtube / Алексей Зубец

При этом, отмечает эксперт, это запоздалая мера.

«Ее следовало бы принять еще в 2016-2017 году, когда уже не стало иллюзий, что с Украиной можно договориться в рамках Минских соглашений. Российское правительство пыталось сохранить статус-кво, но уже тогда стоило бы предоставить такие возможности для украинских предприятий и сохранить достаточно высокий уровень жизни на территории Донбасса. Многих проблем, которые есть сегодня, просто не возникло бы», — заключил Зубец.

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