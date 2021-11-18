Если бы столкновения на белорусско-польской границе привели к ранению или гибели пограничников, ситуация не вышла бы из-под контроля, заявил Абзалов.
«Скорее всего, была бы какая-то деэскалация. К военным действиям никто бы не перешел. Максимум, пострадали бы мигранты, но никто не стал бы стрелять в пограничников и военных. Если бы произошел какой-то инцидент, его попытались бы загасить, потому что никто не заинтересован в боевых действиях», — сказал Абзалов.
Если бы белорусы попали в польского пограничника, Варшава бы заявила о нападении на члена НАТО, но Европа не заинтересована в военных действиях на стороне «токсичной» Варшавы, заключил эксперт.
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