Указ президента РФ Владимира Путина обеспечивает полноценную экономическую интеграцию Донбасса в состав российского экономического пространства. Об этом в интервью Украина.ру заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Алексей Зубец: Указ Путина о товарах из Донбасса наносит серьезный удар по властям Украины © Youtube / Алексей Зубец

«Речь идет о доступе на российский рынок для предприятий ДНР/ЛНР. Это принципиально меняет их положение. До сегодняшнего дня они юридически с точки зрения торговых отношений на территории РФ были украинскими предприятиями и на них распространялись ограничения, действующие для всех иностранных предприятий, включая запрет на доступ к госзакупкам», — сказал Зубец.

Он отметил, что следующий вопрос — это то, насколько эти предприятия готовы к выходу на российский рынок. Если готовы — они могут на нем появляться без ограничений. В любом случае, предприятия ЛНР и ДНР станут пригодными для инвестиций, ведь теперь у них есть гарантированный рынок сбыта.

«Главное в этом указе Путина — предоставление российского рынка и доступа к госзакупкам. По факту мы говорим о полноценной экономической интеграции Донбасса в состав российского экономического пространства, а политически Донбасс останется независимой сущностью», — заключил эксперт.

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