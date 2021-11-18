Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.
По словам эксперта, улучшения в жизни республик последуют достаточно быстро
«Речь идет о доступе на российский рынок для предприятий ДНР/ЛНР. Это принципиально меняет их положение. До сегодняшнего дня они юридически с точки зрения торговых отношений на территории РФ были украинскими предприятиями и на них распространялись ограничения, действующие для всех иностранных предприятий, включая запрет на доступ к госзакупкам», — сказал Зубец.
Он отметил, что следующий вопрос — это то, насколько эти предприятия готовы к выходу на российский рынок. Если готовы — они могут на нем появляться без ограничений. В любом случае, предприятия ЛНР и ДНР станут пригодными для инвестиций, ведь теперь у них есть гарантированный рынок сбыта.
«Главное в этом указе Путина — предоставление российского рынка и доступа к госзакупкам. По факту мы говорим о полноценной экономической интеграции Донбасса в состав российского экономического пространства, а политически Донбасс останется независимой сущностью», — заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.