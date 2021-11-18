Украине помогают в таком объеме, чтобы не дать ей развиваться и не дать умереть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

По словам эксперта, про крах Украины говорить сложно — западные партнеры помогают ей настолько, чтобы не дать развиваться, но не дать умереть

«Украина выбрала позиционировать себя как военное государство, которое, как они пишут, находится под агрессией России, поэтому инвестиций там не будет. Кто будет инвестировать в страну, которая ведет войну? Смешно. Но они выбрали такой путь», — сказал Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

«Украина была близка к этому в 2014 году. И если он случится, то им будет просто не до Донбасса. Но такого мы украинскому народу не хотим и не желаем, потому что понимаем, что это упадет и на наши плечи — на финансирование, поддержку и так далее», — добавил он.

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По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового института, при Правительстве РФ Алексея Зубца, с каждым годом Украина все ближе к неизбежному коллапсу — качество жизни в стране становится хуже, медицина в разгромленном состоянии, а денег на улучшение социально-политической ситуации нет.