Ни Украина, ни Европа за последние 7 лет не поставила ни одного килограмма гуманитарной помощи в республики Донбасса, поэтому их претензии по поводу указа Владимира Путина бессмысленны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

«Ну, предположим, не было бы такого указа — так что, чем хуже там ситуация, тем лучше для Украины и Европы? Напоминаю, что ни Украина, ни Европа за последние 7 лет ни разу не поставили ни одного килограмма гуманитарной помощи [в ДНР/ЛНР], ни одного. Украина возмущается российскому вмешательству — почему она тогда не поставляет гуманитарную помощь в Донбасс?», — отметил эксперт.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

«Это все равно, что в годы Второй мировой войны: вот, осажденные ленинградцы умирают от голода, полтора миллиона умерло. И вдруг неожиданно появляется какой-то шведский или швейцарский конвой. Не допустить, получается? Пускай люди умирают, дети умирают. Это двойные стандарты», — заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее МИД Украины назвал указ российского президента «грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права». Ведомство передало министерству иностранных дел РФ соответствующую ноту протеста.