Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Financial Times прокомментировал осложнение отношений между Брюсселем и Варшавой. По его мнению, Польша ведет войну против новых фашистов - немецких и европейских неолибералов, рассказал в интервью Украина.ру польский журналист Томаш Мацейчук

Моравецкий в своем представлении находится на поле брани с новыми немецкими «сверхчеловеками» — леволибералами.

«Новые уберменшен, сверхчеловеки — это немецкие и европейские леволибералы, это люди, которые поверили в то, что нашли окончательное решение всех человеческих проблем, нашли путь к правде, справедливости и к раю на земле, а кто не согласен с ними, тот автоматически становится изгоем и врагом, которого надо научить, воспитать или, если это не работает, заставить жить по-европейски, то есть так, как на данный момент считают это нужным немецкие леволибералы. Их идеология является их новой религией, а люди, не исповедующие их религию, являются неверными, против которых объявляются крестовые походы», — заявил собеседник издания. Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Премьер-министр Польши, выступая против однополых браков, трансгендеров, политики открытых дверей для мусульманских мигрантов, против абортов, а также выступая за сохранение христианского и национального государства Польша, отверг «святые» либеральные ценности, и тем самым навлёк на себя гнев Берлина, заключил эксперт.

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