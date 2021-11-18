Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру рассказал, что Россия может ответить Украине на претензии по поводу нового указа Владимира Путина

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

В украинском МИД указ расценили как «грубое вмешательство во внутренние дела Украины».

«Наш ответ будет один — что все эти меры временные, по указу они "до момента урегулирования", то есть до того момента, когда будут выполнены Минские соглашения. А это уже проблема Украины — зачем возмущаться, если вы не выполняете Минские соглашения?», — отметил Суздальцев.

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