Потворствовать и радоваться деградации Украины Россия не должна. Необходимо изыскать средства возврата Киева в русскую цивилизационную матрицу, рассказал в интервью Украина.ру один из основателей ДНР Андрей Пургин

Деградация Украины до той степени, когда она не будет представлять угрозу народным республикам, нежелательна для России и равноценна «выстрелу в ногу», считает собеседник издания.

«Радоваться тому, что Украина со временем станет частью Турции или частью Румынии с Польшей неправильно. Деградация приведет не к исчезновению вопроса Украины, а к его обострению. Потому что это будет переключение на очень серьезные форматы. Мы можем увидеть десяток баз Великобритании в деградировавшей Украине. Это поможет нам? Нет, это только усугубит вопрос», — сказал Пургин.

Вопрос возвращения Украины в российское политическое поле — серьезное предприятие, в котором нет места эмоциям и инфантильным императивам, подчеркнул Пургин.

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