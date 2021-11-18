Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру рассказал, почему уровень жизни в Донбассе еще долго не улучшится

По словам эксперта, республики не смогут вернуться к той жизни, которая была при президенте Викторе Януковиче, то есть до начала военного противостояния — и это политический вопрос

«Понимаете, там вопрос стоит в другом — постоянные обстрелы просто не дают заниматься хозяйством, увеличивать производство и поднимать жизненный уровень, это первое», — сказал Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

«Такое ощущение, что Украина никогда не признает автономию. Поэтому, конечно, надо как-то выживать, но другого пути у них сейчас нет, в Украину возвращаться невозможно», — заключил эксперт.

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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве.