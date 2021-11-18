По словам эксперта, республики не смогут вернуться к той жизни, которая была при президенте Викторе Януковиче, то есть до начала военного противостояния — и это политический вопрос
«Понимаете, там вопрос стоит в другом — постоянные обстрелы просто не дают заниматься хозяйством, увеличивать производство и поднимать жизненный уровень, это первое», — сказал Суздальцев.
Вторая проблема, отметил он — это статус Донбасса.
«Такое ощущение, что Украина никогда не признает автономию. Поэтому, конечно, надо как-то выживать, но другого пути у них сейчас нет, в Украину возвращаться невозможно», — заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве.