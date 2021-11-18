Количество мигрантов на границе Польши и Белоруссии невелико, однако не пропускать их в Европу - дело принципа. Воинственные заявления Польши обыденны, и опасаться эскалации конфликта не стоит, рассказал политолог Всеволод Шимов в интервью Украина.ру

Собеседник издания полагает, что миграционный кризис в Белоруссии будет продолжаться. Мигранты прорвались в Польшу из Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Я не думаю, что дело может дойти до реальной войны. Само количество мигрантов на белорусской границе в масштабах Европы весьма невелико… Кроме того, ЕС очень не хочет идти на уступки «диктатору» Лукашенко… Поэтому тлеть этот миграционный кризис может неопределенно долго, создавая проблемы прежде всего для самой Белоруссии, ведь мигранты остаются на ее территории. Что касается воинственных заявлений поляков, то это их традиционная риторика. Польша использует миграционный кризис в своих целях, пытаясь нарастить свой вес в рамках ЕС и снизить давление на себя со стороны европейских структур», — сказал Шимов.

Шимов также прокомментировал появление британских военных на границе Польши и Белоруссии, отметив, что Варшава традиционно использует Лондон и Вашингтон в качестве «противовеса» Брюсселю.

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