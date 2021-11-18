В Донбассе могла бы случиться гуманитарная катастрофа, если бы у республик не было поддержки России, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«За все годы были сотни конвоев, сотни гуманитарных поставок. В первые месяцы в 2014 — 2015 году была бы просто катастрофа, если бы не было поддержки со стороны России», — отметил политолог.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

«И наша задача в том, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, отделенными на острове в бушующем океане», — заключил эксперт.

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В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Первые паспорта России по упрощенной схеме получили граждане Донецкой Народной Республики 14 июня 2019 года.