«За все годы были сотни конвоев, сотни гуманитарных поставок. В первые месяцы в 2014 — 2015 году была бы просто катастрофа, если бы не было поддержки со стороны России», — отметил политолог.
Он подчеркнул, что в Донбассе живут не только граждане Украины, но и граждане России, обладатели российских паспортов.
«И наша задача в том, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, отделенными на острове в бушующем океане», — заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Первые паспорта России по упрощенной схеме получили граждане Донецкой Народной Республики 14 июня 2019 года.