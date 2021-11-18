Поддержка Россией Донбасса снижает риски гуманитарных катастроф, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

«На самом деле, указ в большей степени носит гуманитарный характер. В преддверии зимы, которая обещает быть очень тяжелой, вопрос гуманитарной поддержки должен регулироваться», — отметил эксперт.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

«Конечно, это все можно было бы закупать, но надо сказать, что с деньгами там сложно. Уровень жизни невысокий, в общем-то, пенсии очень небольшие. Поэтому эта поддержка очень важна, так как она снижает риски гуманитарных катастроф. В этом плане, конечно, указ очень нужен», — заключил политолог.

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