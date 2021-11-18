Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС примет новые санкции против Минска за якобы потворство нелегальной миграции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал на это «жесткий ответ».
«Запад продолжает свой курс на ужесточение санкций в отношении Белоруссии. В ближайшее время будет обнародован пятый санкционный пакет. Среди прочего белорусский национальный перевозчик Белавиа может лишиться более половины парка своих самолетов, которые находятся в лизинге. Поэтому если белорусские власти рассчитывали использовать миграционный кризис как инструмент давления на Запад, результат пока, скорее, противоположный — санкции усиливаются», — сказал Шимов.
ЕС не хочет идти на уступки «диктатору» Лукашенко, так как любые конструктивные переговоры с белорусской властью воспринимаются в Брюсселе как поражение, заключил эксперт.
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