Несмотря на то, что Минск добился прямых переговоров и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко, Запад продолжит свой курс на ужесточение санкций. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Всеволод Шимов

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС примет новые санкции против Минска за якобы потворство нелегальной миграции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал на это «жесткий ответ». Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

«Запад продолжает свой курс на ужесточение санкций в отношении Белоруссии. В ближайшее время будет обнародован пятый санкционный пакет. Среди прочего белорусский национальный перевозчик Белавиа может лишиться более половины парка своих самолетов, которые находятся в лизинге. Поэтому если белорусские власти рассчитывали использовать миграционный кризис как инструмент давления на Запад, результат пока, скорее, противоположный — санкции усиливаются», — сказал Шимов.

ЕС не хочет идти на уступки «диктатору» Лукашенко, так как любые конструктивные переговоры с белорусской властью воспринимаются в Брюсселе как поражение, заключил эксперт.

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