Переговоры и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко были восприняты в Минске как крупная дипломатическая победа. О причинах и последствиях де-факто признания власти Лукашенко Брюсселем рассказал в интервью Украина.ру Всеволод Шимов, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований

Переговоры Меркель и Лукашенко были восприняты в Минске с нескрываемым торжеством, однако необходимо расставить точки над «i», считает Шимов.

«Во-первых, Ангела Меркель находится в положении «хромой утки», т. е. уходящего политика, который может себе позволить «грязную работу» в виде переговоров с нерукопожатным на Западе белорусским лидером. Во-вторых, сам тон западных политиков в отношении официального Минска остается крайне недружелюбным», — сказал эксперт. «Мы не затыкаем рты»: Лукашенко пригласил журналистов на польскую границу © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Однако белорусские власти могут записать в свой актив определенную дипломатическую победу, так как создан прецедент прямых переговоров европейского лидера с Лукашенко, заключил Шимов.

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