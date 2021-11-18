Переговоры Меркель и Лукашенко были восприняты в Минске с нескрываемым торжеством, однако необходимо расставить точки над «i», считает Шимов.
«Во-первых, Ангела Меркель находится в положении «хромой утки», т. е. уходящего политика, который может себе позволить «грязную работу» в виде переговоров с нерукопожатным на Западе белорусским лидером. Во-вторых, сам тон западных политиков в отношении официального Минска остается крайне недружелюбным», — сказал эксперт.
Однако белорусские власти могут записать в свой актив определенную дипломатическую победу, так как создан прецедент прямых переговоров европейского лидера с Лукашенко, заключил Шимов.
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