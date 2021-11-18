Указ президента РФ Владимира Путина, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров не означает признание Россией республик Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

«Признание республик надо проводить отдельным указом президента, где четко сказано, что республики признаются как субъекты международного права. Такая ситуация как раз была с признанием Абхазии и Осетии», — сказал эксперт.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов Александра Лукашенко белорусские парламентарии заявили о признании страной Крыма в составе России.

«Насчет этого очень жестко высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он сказал, что должно быть конкретное отдельное заявление президента Лукашенко», — сказал эксперт.

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Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Крым «сейчас является российской территорией».