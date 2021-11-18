«Донбасс - сердце России», - гласит плакат 1921 года. Несмотря на разрушения военного времени, регион по-прежнему готов снабжать Родину целым рядом промышленных товаров. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру

Война внесла коррективы непреодолимой силы в промышленность Донбасса, но это временное явление. При благоприятных условиях республики быстро наверстают упущенное, а предпосылки к этому сейчас создает Россия, подчеркнул Пушилин. Командир бригады «Восток» рассказал о шансах ДНР в случае крупномасштабного наступления ВСУ © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

«Поставлять мы можем продукцию отраслей, которые являются для Донбасса основополагающими. Это черная металлургия, металлообработка, машиностроение. У нас огромные перспективы в производстве строительных материалов и химической промышленности», — заявил глава ДНР.

Пушилин рассказал о потенциале республики в сельском хозяйстве и возможности развернуть мясомолочное производство. В целом, после указа президента РФ Владимира Путина о признании донбасских сертификатов о соответствии, республики ждёт всплеск промышленного производства, заключил собеседник издания.

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