Киевская политика двойных стандартов приводит к широкому использованию коррупционных схем по ввозу угля из ЛДНР. В то же время, официальная торговля в других сферах между республиками Донбасса и Украиной ведется. О непоследовательности украинских властей рассказал в интервью Украина.ру политолог Василь Вакаров

Собеседник напомнил, что украинские власти официально продают в ЛДНР воду. Вакаров отметил двойные стандарты киевских функционеров, при которых возможна продажа воды, и невозможны закупки топлива и электроэнергии у ЛДНР. Затулин объяснил, почему не надо торопиться с признанием ЛДНР © пресс-служба главы ДНР

«Вот такая у нас, к сожалению, двойственная или даже тройственная и абсолютно аморальна политика, где мы с одной стороны можем продавать воду, потому что вода идет через Луганск-Донецк на Мариуполь, а с другой стороны не можем покупать уголь. А с третьей стороны мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу», — сказал Вакаров.

Как отдельное препятствие свободной торговле углем между ЛДНР и Украиной эксперт отметил политическое преследование Виктора Медведчука, которому предъявлено обвинение в госизмене по делу об импорте топлива из Донбасса.

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