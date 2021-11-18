Украинское правительство провалило подготовку к зиме. Граждан, скорее всего, ждут веерные отключения и холодные зимние квартиры конца девяностых. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Василь Вакаров

Две трети государственных тепловых электростанций остановлены из-за отсутствия сырья, и население уже готово к веерным отключениям, подчеркнул эксперт.

«Я помню, это был то ли 1997, то ли 1998 год, когда в Украине уже были веерные отключения. Конечно, это было давно, но я отчётливо помню ту ситуацию конца 90-х, когда правительство не подготовилось к зиме. И я лично, и вся семья спали тогда в спортивных костюмах, в одеяла кутались, грелись, как могли. Ну, пережили, ничего с нами не произошло», — сказал Вакаров. Вакаров: «Так близко к войне c Россией мы еще никогда не были» © pixabay

Киевские власти думают, что украинский народ мужественен, а потому переживёт такой кризис, заключил собеседник издания.

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