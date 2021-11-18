Панические заявления руководителей ДНР/ЛНР очень негативно влияют на ситуацию в целом, поскольку Украина понимает, что за словами совершенно не обязательно последуют какие-то конкретные действия. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Денис Пушилин назвал ситуацию критической и близкой к полноценным боевым действиям.

Эксперт напомнил, что когда летом 2020 года были подписаны соглашения по безопасности, и возникли проблемы их выполнением, глава ДНР начал делать угрожающие заявления, и все, особенно военные Донецка и Луганска, ожидали, что за словами последуют действия, но этого не произошло.

«Тогда звучали обещания, что если Киев не перестанет продвигаться в сторону ДНР, то силовым путём это будет прекращено. А в итоге ничего не произошло, в итоге… произошёл пшик. И это, естественно, крайне негативно сказалось и сказывается на восприятии правительств республик (Донбасса. — Ред.), в первую очередь, для Украины, для военных Украины, которые понимают, что за словами совершенно не обязательно последуют какие-то конкретные действия. И это закономерно», — подчеркнул Денисов.

Поскольку ни одна из сторон в настоящее время не готова на какие-то серьёзные действия по урегулированию конфликта, то можно предположить, что подобные провокации и дальше будут происходить, далее мы будем слушать подобные комментарии и заявления, но полноценной войны не будет, потому что все прекрасно понимают, что в нынешних условиях наступательные операции для тех, кто на них решится, могут обернуться вообще тотальной катастрофой, заключил собеседник издания.

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