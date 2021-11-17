Российское Министерство иностранных дел опубликовало дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Маасом Жан-Ивом Ле Дрианом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи министров в «нормандском формате»

Об этом говорится в распространенном 17 ноября заявлении МИД РФ.

«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению», — указали в МИД.

В обнародованном письме к министрам Франции и ФРГ от 16 ноября Лавров предупредил западных коллег о том, что их переписка будет предана гласности.

«Упомянутая выше переписка между нами, равно как и текст данного письма, будут вывешены на сайте МИД России 17 ноября. Уверен, что вы поймете необходимость такого нестандартного шага, поскольку речь идет о необходимости донести до мирового сообщества правду о том, кто и как выполняет международно-правовые обязательства, взятые на высшем уровне», — пишет Лавров.

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Также, по его мнению, публикация дипломатической переписки и будет способствовать формированию политической воли, в том числе в Германии и Франции, в пользу честного урегулирования конфликта на Донбассе на прочной основе Минских соглашений.

«Без каких-либо попыток созывать все новые встречи только для того, чтобы с каждым разом идти все дальше на поводу у Киева, взявшего курс на саботаж своих обязательств при покровительстве его западных спонсоров в прямое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2202», — подчеркивает Лавров.

В письме от 29 октября главам МИД Франции и Германии он отметил важность продолжения посреднических усилий сторон в нормандском формате.

При этом Лавров подчеркнул, что встреча министров, если она состоится, должна быть хорошо подготовлена, в частности, необходимо разработать обстоятельное совместное заявление с конкретными рекомендациями Киеву и республикам Донбасса как сторонам конфликта.

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Однако полученный от немецкой и французской сторон ответ от 4 ноября вызывает разочарование, отмечает в письме Лавров.

В частности, Ле Дриан и Маас заявили о том, что в российском проекте итогового документа есть положения, которые «наверняка не будут приняты», а именно — организация прямого диалога между Донецком, Луганском и Киевом.

Лавров также раскритиковал ответный проект заявления, предложенный Францией и Германией, которые весьма своеобразно интерпретируют минские соглашения и предлагают провести встречу исключительно ради протокольных мероприятий.