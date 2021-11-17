Российский Youtube-блогер Юрий Дудь занял второе место в рейтинге самых популярных блогеров на Украине. Опрос провела организация USAID-Internews, результаты опубликовал 17 ноября сайт «Детектор медиа»

Агентство USAID-Internews провело исследование «Отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа».

Дудь и опарыши: названы самые популярные на Украине видео в YouTube © CC0, Pixabay рейтинга — украинский журналист-интервьюер и человек-мем Дмитрий Гордон.

За ним следует российский журналист, создатель YouTube-канала «Вдудь» Юрий Дудь. Третий в десятке популярных на Украине блогеров — шоумен и политик Сергей Притула.

Кроме того, в перечень вошли блогеры-журналисты (Янина Соколова, Майкл Щур, Виталий Портников, Юрий Бутусов, Денис Казанский), политики (Александр Дубинский, Алексей Гончаренко) и активисты (Сергей Стерненко).

Ранее Дмитрий Гордон дал интервью Юрию Дудю. Он призвал Россию «покаяться» и «вернуть» Украине Крым. При этом Дудь отметил, что после развала СССР население полуострова стремилось скорее в Россию.