Под Одессой робот-гигант учит людей бороться с коронавирусом

На робота высотой 10 метров, который стоит на въезде в частный порт ТИС под Одессой, надели защитную маску. Об этом 17 ноября сообщает «Одесса онлайн»

Для робота-гиганта сшили специальную маску размером 4 х 1,5 метра.

«Это призыв на время пандемии коронавируса неукоснительно соблюдать масочный режим и другие средства инфекционной безопасности», — отметили в пресс-службе.

В порту отмечают, что, несмотря на вакцинацию от коронавируса, нужно соблюдать все меры безопасности, в том числе масочный режим.

Робота в порту Одессы установили в 2009 году. Скульптор Александр Милов собрал фигуру из металлолома. В 2014 году роботу вручили флаг Украины.

«Трансинвестсервис» (ТИС) — крупнейший морской транспортный узел на Украине, владеет пятью специализированными морскими терминалами.

На Украине за последние сутки выявили 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Институте молекулярной биологии и генетики сообщили, что на Украине обнаружено 11 разных вариантов коронавируса штамма «Дельта».

из деталей старых автобусов, грузовиков и металлолома.



Источник: https://odessa.online/na-desyatimetrovogo-robota-v-portu-pod-odessoj-nadeli-masku/