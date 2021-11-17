Под Одессой робот-гигант учит людей бороться с коронавирусом

Для робота-гиганта сшили специальную маску размером 4 х 1,5 метра.
«Это призыв на время пандемии коронавируса неукоснительно соблюдать масочный режим и другие средства инфекционной безопасности», — отметили в пресс-службе.
В порту отмечают, что, несмотря на вакцинацию от коронавируса, нужно соблюдать все меры безопасности, в том числе масочный режим.
Робота в порту Одессы установили в 2009 году. Скульптор Александр Милов собрал фигуру из металлолома. В 2014 году роботу вручили флаг Украины.
«Трансинвестсервис» (ТИС) — крупнейший морской транспортный узел на Украине, владеет пятью специализированными морскими терминалами.
На Украине за последние сутки выявили 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Институте молекулярной биологии и генетики сообщили, что на Украине обнаружено 11 разных вариантов коронавируса штамма «Дельта».
Источник: https://odessa.online/na-desyatimetrovogo-robota-v-portu-pod-odessoj-nadeli-masku/