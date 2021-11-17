Девушка заявила, что в ее ролике не было ничего антипатриотского. Она отметила, что просто решила спеть гимн России, не пытаясь проявить таким образом неуважение к Украине и украинцам.
«Если люди проживают в России — да, это страна-враг для нас, но почему нельзя воспринять так, что не люди враждуют, не люди там плохие, а что-то не так с властью? Не люди воюют, а власть управляет ими», — обратилась украинка к подписчикам.
Она пожаловалась, что в соцсетях про нее стали писать клевету, по телефону ей стали звонить анонимы с угрозами. По ее словам, в сообщения в Instagram ей прислали видео, на котором «режут людей».
Затем в сторис блогер разместила видео, в котором она, надев вышиванку, спела гимн Украины.
Ранее украинские «патриоты» неоднократно травили в соцсетях блогеров, посмевших заикнуться о симпатиях к России и россиянам. Их данные размещают на «Миротворце» или в пабликах, присылают им угрозы и вынуждают записывать видео с извинениями.