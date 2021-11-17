Жительнице Киевской области стали угрожать после того, как она во время эфира в Instagram в ванной спела гимн России. Видео на днях разместили в Telegram-канале «Всевидящее око»

Девушка заявила, что в ее ролике не было ничего антипатриотского. Она отметила, что просто решила спеть гимн России, не пытаясь проявить таким образом неуважение к Украине и украинцам.

«Если люди проживают в России — да, это страна-враг для нас, но почему нельзя воспринять так, что не люди враждуют, не люди там плохие, а что-то не так с властью? Не люди воюют, а власть управляет ими», — обратилась украинка к подписчикам.

Что-то пошло не так: антироссийская провокация украинских ультрас в Боснии закончилась провалом © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Затем в сторис блогер разместила видео, в котором она, надев вышиванку, спела гимн Украины.

Ранее украинские «патриоты» неоднократно травили в соцсетях блогеров, посмевших заикнуться о симпатиях к России и россиянам. Их данные размещают на «Миротворце» или в пабликах, присылают им угрозы и вынуждают записывать видео с извинениями.