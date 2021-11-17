«Законным способом только через те механизмы, которые названы (экстрадиция — ред.). Что делают правоохранители? Не нравятся эти слова обществу, но способом и в рамках, которые нам предоставлены, как инструменты. Все остальное незаконно», — заявила она.
Кроме того она заявила, что только экстрадиция будет принята во время суда, как законное возвращение.
В среду Государственное бюро расследований Украины выдвинуло Януковичу новое подозрение по делу о расстрелах на Майдане в Киеве, инкриминируя создание организованной преступной группировки.
По данным ведомства, в состав группы якобы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время протестов на Майдане с 18 по 20 февраля 2014 года. По словам генпрокурора Украины всем им, включая Януковича, грозит пожизненное заключение.
В начале ноября Европейский суд по правам человека принял жалобу Януковича к рассмотрению. Он заявил о том, что расследования, которые проводятся против него на Украине, «не являются ни независимыми, ни беспристрастными», а заочное судебное разбирательство не было справедливым.
Янукович заявляет, что украинские должностные лица неоднократно выступали с недоказанными обвинительными заявлениями в его адрес и тем самым нарушали принцип презумпции невиновности.