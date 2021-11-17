Глава Офиса генерального прокуратора Украины Ирина Венедиктова заявила, что у государства больше нет никакого плана, как вернуть в страну бывшего президента Виктора Януковича, кроме экстрадиции, в которую лично она не верит. Ее слова прозвучали 17 ноября на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Законным способом только через те механизмы, которые названы (экстрадиция — ред.). Что делают правоохранители? Не нравятся эти слова обществу, но способом и в рамках, которые нам предоставлены, как инструменты. Все остальное незаконно», — заявила она.

Кроме того она заявила, что только экстрадиция будет принята во время суда, как законное возвращение.

В среду Государственное бюро расследований Украины выдвинуло Януковичу новое подозрение по делу о расстрелах на Майдане в Киеве, инкриминируя создание организованной преступной группировки.

Кличко рассказал, как на него чуть было не напал Янукович © Виталий Кличко/Инстаграм

В начале ноября Европейский суд по правам человека принял жалобу Януковича к рассмотрению. Он заявил о том, что расследования, которые проводятся против него на Украине, «не являются ни независимыми, ни беспристрастными», а заочное судебное разбирательство не было справедливым.

Янукович заявляет, что украинские должностные лица неоднократно выступали с недоказанными обвинительными заявлениями в его адрес и тем самым нарушали принцип презумпции невиновности.