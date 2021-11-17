Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение Великобритании и Украины о кредите на военные цели очередным доказательством наращивания британской активности у границ РФ, передает РИА Новости 17 ноября

Британский премьер призвал ЕС выбирать между Украиной и газом из РФ © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

«Как вы понимаете, речь идет не о прогулочных катерах и даже не о яхтах, безусловно, не о возможности какого-то промышленного использования в интересах граждан этой страны….Речь идет о юридическом оформлении двусторонней договоренности по взаимодействию в военной, военно-технической сферах», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, МИД Великобритании стоит не винить в миграционном кризисе Москву, а напротив, начать налаживать с ней отношения.

Захарова добавила, что британская сторона намеренно игнорирует гуманитарную подоплеку ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

Ранее Великобритания и Украина подписали рамочное соглашение. Согласно ему, Киев получит кредит на развитие возможностей украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.