Владелец Facebook Марк Цукерберг вызван в Коростенский городской районный суд Житомирской области. Об этом 16 ноября сообщило сообщило местное издание «Житомир.info»

«В подготовительном судебном заседании истцом заявлены ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как соответчика владельца сайта Facebook, которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки», — говорится в постановлении суда.

Дело было открыто более двух лет назад.

Facebook блокирует звук на видео с украинским гимном © president.gov.ua Иван Коруд. Он подал в суд на одного из основателей Овручской районной партийной организации ВО «Свобода» Алексея Кравчука из-за комментариев в Facebook.

Коруд просит удалить информацию о нем, которую Кравчук разместил в соцсети, и опубликовать ее опровержение.

Также он намерен взыскать с ответчика 1 гривну (0,04 доллара) морального ущерба и понесенные судебные издержки по делу.