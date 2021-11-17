Крупнейший украинский бизнесмен и самый богатый человек страны Ринат Ахметов заявил, что для него есть вещи куда важнее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 17 ноября он рассказал в интервью изданию «Новое время»

«Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы — счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом», — заявил Ахметов.

Ахметов готовит решающую атаку на Зеленского - депутат Рады от «Слуги народа» © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Владимир Зеленский заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться, и после внесения изменений подписал закон.