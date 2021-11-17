«Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы — счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом», — заявил Ахметов.
Ранее Ахметов заявил, что не считает себя олигархом и обратится в международный суд в случае, если Совет национальной безопасности и обороны Украины наделит его таким статусом.
Депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Владимир Зеленский заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться, и после внесения изменений подписал закон.