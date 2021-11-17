На основании рекламных материалов депутаты сделали вывод, что в первой украинской картине об ЛГБТ-отношениях, на съемки которой власти выделили средства из бюджета, эксплуатируется тема христианства и вопросы веры подаются в искаженной форме.
Они отметили, что в тизере фильма звучит пародия на молитву «Отче наш», адресованная матери, у которой «нездоровые отношения» с сыном.
Инициатором заявления стал львовский депутат Олег Панькевич, по его словам, в фильме планируют показать «фактически прямой сатанизм».
«Красноречивыми являются и рекламные постеры фильма, пародирующие сакральные произведения Микеланджело, в частности фреску "Создание Адама" и скульптуру "Пьета" — Скорбящей матери со Христом. Вот только вместо Богородицы — Поль, вместо мертвого Христа на руках — другой "юный принц". Поражает также картинка, на которой эти герои глумятся над распятием…» — отмечается в заявлении.
Ранее Госагентство Украины по вопросам кино выделило 20 млн гривен на фильм «Мой юный принц» на ЛГБТ-тематику — об отношениях двух мужчин. Съемки картины запланированы на лето 2022 года. На сайте Зеленского разместили петицию с просьбой не финансировать съемки из госбюджета.
Авторы заявили, что вдохновлялись знаменитыми произведениями искусства, а фильм, по их задумке, не о религии и не о ЛГБТ.