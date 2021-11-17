Депутаты Львовского областного совета обратились в Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино с требованием лишить госфинансирования первый украинский фильм о ЛГБТ-отношениях «Мой юный принц», передает 17 ноября 4studio.com.ua

Украинские священники просят власти не финансировать фильм об ЛГБТ © cinema.in.ua

Они отметили, что в тизере фильма звучит пародия на молитву «Отче наш», адресованная матери, у которой «нездоровые отношения» с сыном.

Инициатором заявления стал львовский депутат Олег Панькевич, по его словам, в фильме планируют показать «фактически прямой сатанизм».

«Красноречивыми являются и рекламные постеры фильма, пародирующие сакральные произведения Микеланджело, в частности фреску "Создание Адама" и скульптуру "Пьета" — Скорбящей матери со Христом. Вот только вместо Богородицы — Поль, вместо мертвого Христа на руках — другой "юный принц". Поражает также картинка, на которой эти герои глумятся над распятием…» — отмечается в заявлении.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино выделило 20 млн гривен на фильм «Мой юный принц» на ЛГБТ-тематику — об отношениях двух мужчин. Съемки картины запланированы на лето 2022 года. На сайте Зеленского разместили петицию с просьбой не финансировать съемки из госбюджета.

Авторы заявили, что вдохновлялись знаменитыми произведениями искусства, а фильм, по их задумке, не о религии и не о ЛГБТ.