По информации СМИ, Кароль отправила ребенка на обучение в Лондон, когда ему было 8 лет, сейчас Вениамину 12 и он — ученик британской Repton Preparatory School, за что певица выкладывает около 1 миллиона гривен (более 2,7 миллионов рублей) каждый год.
Известно, что мальчик учится в поместье 1761 года, но в общежитии, предоставленном школой не проживает: Кароль поселила его в местную украинскую семью.
«Именно в Великобритании сын Кароль познал украинскую культуру больше, чем в Киеве. Парень также ходит там в церковь, где изучает каноны и помогает во время священнослужения», — говорится в сюжете «Викриття».
В школе у Вениамина индивидуальный подход: ребенка знакомят с живописью, учат музыке, танцам и предлагают спортивные секции на выбор. Известно, что мальчик играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.
Вениамин появился у Тины Кароль в браке с продюсером Евгением Огиром. Однако мужчина скончался в 2013 году от онкологии, с тех пор артистка не выходила замуж и одна воспитывает сына.