В эфире украинской программы «Викриття», вышедшей в эфир 16 ноября, озвучили учебное заведение и сумму, в которую обходится обучение 12-летнего сына украинской певицы Тины Кароль

«Вовина тысяча»: сеть взорвали фотожабы об идее Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Известно, что мальчик учится в поместье 1761 года, но в общежитии, предоставленном школой не проживает: Кароль поселила его в местную украинскую семью.

«Именно в Великобритании сын Кароль познал украинскую культуру больше, чем в Киеве. Парень также ходит там в церковь, где изучает каноны и помогает во время священнослужения», — говорится в сюжете «Викриття».

В школе у Вениамина индивидуальный подход: ребенка знакомят с живописью, учат музыке, танцам и предлагают спортивные секции на выбор. Известно, что мальчик играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.

Вениамин появился у Тины Кароль в браке с продюсером Евгением Огиром. Однако мужчина скончался в 2013 году от онкологии, с тех пор артистка не выходила замуж и одна воспитывает сына.