«Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах», — заявил Ахметов.
Депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Владимир Зеленский заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться, и после внесения изменений подписал закон.
Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине.
Кроме того, принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.