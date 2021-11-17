Крупнейший украинский бизнесмен и самый богатый человек страны Ринат Ахметов заявил, что не считает себя олигархом и обратится в международный суд в случае, если Совет национальной безопасности и обороны Украины наделит его таким статусом. Об этом 17 ноября Ахметов рассказал в интервью изданию НВ

«Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах», — заявил Ахметов.

Радужные, трагические и в застенках: астролог предсказал судьбы украинских олигархов Владимир Зеленский заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться, и после внесения изменений подписал закон.

Между тем в Евросоюзе и США считают, что данный закон будет использоваться украинской властью для сведения счетов с неугодными бизнесменами, что усилит политическую нестабильность на Украине.

Кроме того, принятый Радой документ ранее был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала не голосовать за законопроект до декабря, когда она предоставит свой анализ скандального закона.