Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Егор Чернев заявил, что самый богатый украинец и крупнейший бизнесмен Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 17 ноября он написал на своей странице в Facebook

«Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам», — заявил он.

По словам депутата, под «крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся в наличии СМИ, купленные политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений».

Чернев отметил, что Ахметов якобы может прибегнуть к саботажу и созданию проблем в энергетике, чтобы дополнительно «подогреть» протестные настроения. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше, но договориться, по словам депутата, как с прошлыми президентами в этот раз бизнесмену не удастся. Разумков и рента, или за что Ахметов с Зеленским «воюют» © коллаж Украина.ру

Ранее Ахметов отказался ответить на вопрос общается ли он или кто-то из окружения напрямую с Зеленским и его командой. Также он опроверг данные о том, что представители Офиса президента Украины Зеленского ведут с ним переговоры на повышенных тонах.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении олигарха и президента, сообщила о том, что у Зеленского наступил непростой период в отношениях с Ахметовым и это похоже на начало войны.