Член националистической украинской партии «Свобода» и бывший депутат Верховной Рады Андрей Ильенко предложил отгородить Россию от Украины рвом с крокодилами. Об этом на днях он заявил в эфире телеканала «Магнолия ТВ»

«Вовина тысяча»: сеть взорвали фотожабы об идее Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если есть там, в России, какие-то люди, которые нам нужны, и они хотят сюда попасть, мы как-то в индивидуальном порядке это можем решить… Если мы говорим в целом, как государственная политика, то должна быть перекрыта граница, должна быть максимально укрепленная граница, должен быть ров с крокодилами, это будет наилучший метод коммуникации с Россией», — заявил он.

Свои идеи «свободовец» обосновал тем, что Россия якобы будет использовать любые контакты с Украиной в своих интересах, что, безусловно, нужно пресечь.

Ров с крокодилами авторства Ильенко — альтернативная версия уже существующего проекта. В сентябре 2014 года экс-премьер Арсений Яценюк инициировал госпрограмму «Стена», которая в сжатые сроки должна была отрезать Украину от «страшной» РФ.

Всего на проект планировалось потратить 4,1 млрд грн (11 млрд руб.). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы урезали более, чем вдвое, большая часть которых так и не пошла в дело, а была разворована. По данным СМИ, «Стена» не достроена более, чем на половину.

Неудача не заставила Яценюка усомниться в правильности своих идей, теперь он предлагает возвести такой же объект на границе с Белоруссией, как противодействие миграционному кризису, происходящему сейчас на польско-белорусской границе.