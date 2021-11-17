«Вовина тысяча»: сеть взорвали фотожабы об идее Зеленского

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Украине стремительно ухудшается, в настоящее время в стране болеет более полумиллиона человек. Умерших уже почти 79 тысяч.
При этом прививочная компания буксует: многие с недоверием относятся к препаратам, которыми им предлагают вакцинироваться. Чтобы как-то повлиять на процесс, Зеленский предложил давать прививающимся по тысяче гривен.
Накануне глава государства выступил с видеообращением, где уточнил, что на эту тысячу можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».
Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее планируют потратить около 3 миллиардов гривен, что в переводе на рубли около 8,24 миллиардов.
Странные направления целевого использования денег, а также сравнение с так называемой «Юлиной тысячей», то есть выплатой вкладчикам Сбербанка СССР, тут же стали предметом шуток.