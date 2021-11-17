«Вовина тысяча»: сеть взорвали фотожабы об идее Зеленского

В понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте новой госпрограммы, в рамках которой каждый вакцинированный от COVID-19 будет получать за прививку по 1 тысяче гривен (2750 рублей). Социальные сети почти сразу запестрели мемами и фотожабами на эту тему

Абсурдно и унизительно: Тимошенко «разнесла» «тысячу Зеленского» © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

При этом прививочная компания буксует: многие с недоверием относятся к препаратам, которыми им предлагают вакцинироваться. Чтобы как-то повлиять на процесс, Зеленский предложил давать прививающимся по тысяче гривен.

Накануне глава государства выступил с видеообращением, где уточнил, что на эту тысячу можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее планируют потратить около 3 миллиардов гривен, что в переводе на рубли около 8,24 миллиардов.

Странные направления целевого использования денег, а также сравнение с так называемой «Юлиной тысячей», то есть выплатой вкладчикам Сбербанка СССР, тут же стали предметом шуток.