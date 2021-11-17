Разумков предложил Арахамии стать в очередь, чтобы попасть в его объединение
Разумков предложил Арахамии стать в очередь, чтобы попасть в его объединение
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«Не стоит говорить о неразумной политике, а главное ее не делать. Я советую это делать всем коллегам. Сначала думать, разумно обсуждать и принимать решения, а после разумно их внедрять. Предлагаю брать пример», — сказал Разумков.

Ранее Зеленский заявил, что олигархи покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа, по мнению президента, олигархи превращают в артиллерию против государства и конкурентов.

«Вот такая, мне кажется, неразумная политика», — отметил Зеленский.

Украинские СМИ сделали отсылку слов президента к Разумкову, его межфракционному объединению «Разумная политика» и олигарху Ринату Ахметову, на телеканале которого Разумков выступает с критикой гаранта.