Бывший спикер Верховной Рады и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков 17 ноября на брифинге в парламенте ответил президенту Владимиру Зеленскому на его заявление о связях с олигархами. Мероприятие транслировали украинские телеканалы

Разумков предложил Арахамии стать в очередь, чтобы попасть в его объединение © Открытые источники

Ранее Зеленский заявил, что олигархи покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, а также правоохранителей, которые это не замечают, и судей, которые все прощают. Свои медиа, по мнению президента, олигархи превращают в артиллерию против государства и конкурентов.

«Вот такая, мне кажется, неразумная политика», — отметил Зеленский.

Украинские СМИ сделали отсылку слов президента к Разумкову, его межфракционному объединению «Разумная политика» и олигарху Ринату Ахметову, на телеканале которого Разумков выступает с критикой гаранта.