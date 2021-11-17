Средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение «Дiя». Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.
Около 6 тысяч субъектов бизнеса, по его словам, смогут принять участие в программе.
«3 млрд грн (около 8,5 млрд рублей — ред.) направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на эту 1 тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии», — заявил премьер.
Программа заработает с 19 декабря и будет действовать до конца следующего года.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко осудила Зеленского за инициативу «дарить» украинцам тысячу гривен за вакцинацию и назвала ее унизительной.