«Мы координируемся с нашими партнерами, на официальном уровне никаких подобных предложений не звучало. Вообще лучший способ привлечь нас к чему угодно — это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами ЕС, тогда мы будем 100% координировать свои усилия и вместе нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией. Поэтому я призываю того немецкого депутата и других депутатов сосредоточиться над достижением простой цели — членство Украины в ЕС, и тогда будем обмениваться мнениями. А пока нам советов давать никаких не надо», — сказал Кулеба.
Ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине взять к себе мигрантов с польско-белорусской границы. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ответ предложил немецким депутатам взять мигрантов к себе домой.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.