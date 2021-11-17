Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 ноября в эфире телеканала «1+1» прокомментировал предложение немецкого эксперта разместить нелегальных мигрантов из Белоруссии на украинской территории

Польские силовики начали травить газом мигрантов на границе © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине взять к себе мигрантов с польско-белорусской границы. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ответ предложил немецким депутатам взять мигрантов к себе домой.

На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.