Экс-спикер Верховной Рады Украины, а ныне внефракционный депутат парламента Дмитрий Разумков поделился 17 ноября в Instagram несколькими архивными снимками из своего «активного студенчества»

«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой. Студенческие годы подарили много новых знакомств и научили быстро искать выход из любой ситуации. Поздравляю всех студентов с праздником! Вы — будущее Украины, ее сила и разум, — написал он, прикрепив к посту фото в компании двух девушек.

«А на посту спикера сделали только хуже студентам», «Я тоже был в студенчестве в окружении телочек», «Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента», «Будущий президент», «А на посту спикера сколько пропихнул неконституционных законов? Неужели не придется ответить?», — отреагировали пользователи.

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В 2011 году политик получил диплом Национального университета государственной налоговой службы Украины по специальности правоведение.

В августе 2019-го Разумков стал спикером Верховной Рады Украины. Уволили его с этого поста 7 октября 2021 года «Слуги народа», объяснив свое решение тем, что политика председателя парламента идет вразрез с интересами политической силы.

Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».

Женат политик на дочери бывшего мэра Николаева Владимира Чайки Юлии Разумковой, у пары двое сыновей.