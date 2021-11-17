«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой. Студенческие годы подарили много новых знакомств и научили быстро искать выход из любой ситуации. Поздравляю всех студентов с праздником! Вы — будущее Украины, ее сила и разум, — написал он, прикрепив к посту фото в компании двух девушек.
«А на посту спикера сделали только хуже студентам», «Я тоже был в студенчестве в окружении телочек», «Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента», «Будущий президент», «А на посту спикера сколько пропихнул неконституционных законов? Неужели не придется ответить?», — отреагировали пользователи.
У Дмитрия Разумкова 2 высших образования, первое он получил в 2007 году, окончив Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко по специальности международные экономические отношения.
В 2011 году политик получил диплом Национального университета государственной налоговой службы Украины по специальности правоведение.
В августе 2019-го Разумков стал спикером Верховной Рады Украины. Уволили его с этого поста 7 октября 2021 года «Слуги народа», объяснив свое решение тем, что политика председателя парламента идет вразрез с интересами политической силы.
Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».
Женат политик на дочери бывшего мэра Николаева Владимира Чайки Юлии Разумковой, у пары двое сыновей.