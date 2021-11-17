Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский не против спровоцировать инциденты для того, чтобы получать помощь Запада, передает 17 ноября «Интерфакс»

Россия готовит два вида ответов на недружественные шаги Запада - Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что главы МИД ФРГ и Франции по итогам недавних встреч с украинским коллегой выпустили заявление, в котором «опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили РФ ужасными последствиями», если Россия «будет продолжать создавать угрозу для безопасности Украины».

«Ясно, что это отвлечение внимания. Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что как говорил Остап Бендер: "Заграница нам поможет"», — объяснил российский министр.

В начале недели главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас провели в Брюсселе встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В совместном заявлении по итогам мероприятия они указали, что сожалеют об отказе России провести министерскую встречу в нормандском формате по Украине в Париже 11 ноября.

Российская сторона призвала стороны сначала выполнить прежние договоренности, достигнутые в ходе саммитов, а затем назначать следующие.

Лавров отмечал, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи.

По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.

Лавров подчеркнул, что стороны сначала должны выполнить то, о чем договорились на саммите в декабре 2019 года в Париже, в то время как власти Украины «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.