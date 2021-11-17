«Мы видим четкое стремление киевского режима отвлечь внимание от своего курса на разрушение минского комплекса мер путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу. Обращаются к Берлину, Парижу с призывами защитить, обращаются к НАТО, чтобы направить войска на защиту свободной демократической Украины, с британцами договариваются о создании каких-то военно-морских баз и многое другое», — сказал Лавров.
Он напомнил, что главы МИД ФРГ и Франции по итогам недавних встреч с украинским коллегой выпустили заявление, в котором «опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили РФ ужасными последствиями», если Россия «будет продолжать создавать угрозу для безопасности Украины».
«Ясно, что это отвлечение внимания. Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что как говорил Остап Бендер: "Заграница нам поможет"», — объяснил российский министр.
В начале недели главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас провели в Брюсселе встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В совместном заявлении по итогам мероприятия они указали, что сожалеют об отказе России провести министерскую встречу в нормандском формате по Украине в Париже 11 ноября.
Российская сторона призвала стороны сначала выполнить прежние договоренности, достигнутые в ходе саммитов, а затем назначать следующие.
Лавров отмечал, что Москва 29 октября направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи.
По словам главы МИД, в нем приводятся шаги, которые предпринимает Киев, чтобы подорвать Минские договоренности.
Лавров подчеркнул, что стороны сначала должны выполнить то, о чем договорились на саммите в декабре 2019 года в Париже, в то время как власти Украины «и пальцем не пошевелили» ни в отношении «формулы Штайнмайера», ни по определению особого статуса Донбасса, ни в части безопасности в стране.