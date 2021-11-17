Травести-дива из Киева Монро и певица Настя Каменских поссорились в эфире шоу «Маска», где исполнительница «работает» детективом, угадывая, кто именно скрывается в костюме того или иного персонажа. Монро продолжила спор с исполнительницей уже у себя в Facebook 17 ноября

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«Кто-то объяснит мне, в чем моя скандальность? В том, что не побоялась быть собой и заявить об этом?! Доколе публичные ЛГБТ-люди будут восприниматься коллегами через призму скандальности и эпатажа?! А, Настя?! Как по мне, вы более скандальная, с учетом вашей личной жизни», — написала Монро.

«Думаю, ей (Каменских — ред.) просто не хватает словарного запаса. Вот она и не смогла подобрать правильное слово, а "скандальная" пришло первым в ее кудрявую голову», «Согласна, она, наверное, имела в виду яркая», «Было бы здорово, если она к выражению скандальная добавила "котик"» — поддержали Монро ее фолловеры.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.