Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко осудила президента Украины Владимира Зеленского за инициативу «дарить» украинцам 1 тысячу гривен (2750 рублей) за вакцинацию. Соответствующий комментарий 17 ноября она дала изданию «Страна»

«Это все равно, что сравнивать "зеленых" и легендарную, красивую "Батькивщину". Вот приблизительно также похожи и эти "тысячи" гривен. Тысяча гривен от Зеленского, это смешно, абсурдно и унизительно. Уже 9 миллионов человек вакцинировано, это 9 миллиардов гривен, почему сейчас говорят только про выделение 3 миллиардов. Кто будет определять, кому давать эту тысячу, а кому нет?», — возмутилась политик.

Критике Тимошенко подвергла и целевое назначение этих средств, отметив, что нельзя давать пожилым людям тысячу гривен и говорить, что «вы за эти деньги должны сходить в фитнес центр».

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Украине стремительно ухудшается, в настоящее время в стране болеет более полумиллиона человек. Умерших уже почти 79 тысяч, причем 63 из них — люди старше 60 лет. При этом прививочная компания буксует: многие с недоверием относятся к препаратам, которыми им предлагают вакцинироваться. Чтобы как-то повлиять на процесс, Зеленский предложил давать прививающимся по тысяче гривен.

Накануне Зеленский выступил с видеообращением, где уточнил, что на эту тысячу можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее планируют потратить около 3 миллиардов гривен, что в переводе на рубли около 8,24 миллиардов.