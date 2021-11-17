В 2007 году среди предвыборных обещаний Блока Юлии Тимошенко была выплата денег вкладчикам Сбербанка СССР. Обещание Тимошенко сдержала: 11 января 2008 года ее правительство начало выплаты в размере 1 тысячи гривен из расчета 1 украинская гривна за 1 советский рубль. В народе эти выплаты мигом окрестили «Юлиной тысячей».
«Это все равно, что сравнивать "зеленых" и легендарную, красивую "Батькивщину". Вот приблизительно также похожи и эти "тысячи" гривен. Тысяча гривен от Зеленского, это смешно, абсурдно и унизительно. Уже 9 миллионов человек вакцинировано, это 9 миллиардов гривен, почему сейчас говорят только про выделение 3 миллиардов. Кто будет определять, кому давать эту тысячу, а кому нет?», — возмутилась политик.
Критике Тимошенко подвергла и целевое назначение этих средств, отметив, что нельзя давать пожилым людям тысячу гривен и говорить, что «вы за эти деньги должны сходить в фитнес центр».
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Украине стремительно ухудшается, в настоящее время в стране болеет более полумиллиона человек. Умерших уже почти 79 тысяч, причем 63 из них — люди старше 60 лет. При этом прививочная компания буксует: многие с недоверием относятся к препаратам, которыми им предлагают вакцинироваться. Чтобы как-то повлиять на процесс, Зеленский предложил давать прививающимся по тысяче гривен.
Накануне Зеленский выступил с видеообращением, где уточнил, что на эту тысячу можно будет: «приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки».
Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее планируют потратить около 3 миллиардов гривен, что в переводе на рубли около 8,24 миллиардов.