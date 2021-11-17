Украинский ведущий Дмитрий Гордон шокировал подписчиков новым образом и густой шевелюрой вместо привычной лысины. Фото 17 ноября опубликовала в Instagram его жена, журналистка Алеся Бацман

Бацман собрала свои волосы в хвост и приложила их сбоку к лысой голове супруга.

«Отращиваем?» — подписала она фото.

«Очень даже креативненько», «Оселедец», «Настоящий казак», «Не… лысый выглядит солиднее», «Ещё одну струйку для усов надо. Казак ведь не только с чубом должен быть, но и с усами», — посоветовали подписчики.

Ранее Гордон поделился в своем Instagram фото 1991 года, на котором у него своя пышная шевелюра и даже борода. Тогда пользователи сети сравнили украинского ведущего со множеством известных личностей — от Вахтанга Кикабидзе до Иосифа Сталина.