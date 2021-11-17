Украинская певица Анна Седокова призналась в сети, что поссорилась со своим 4-летним сыном Гектором из-за его музыкального вкуса. Артистка запретила ребенку слушать русскоязычные песни для взрослых, на что мальчик сильно обиделся. Соответствующий пост она разместила в Instagram 17 ноября

«Сын сказал сегодня, что меня не любит. Я всегда фильтровала, что мы слушаем в семье, но настал момент, когда он случайно попал в компанию детей-любителей [нецензурной лексики]. И понеслось. Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины», — рассказала певица.

Мать Королевой отведала в США десерт для взрослых © Людмила Порывай/Инстаграм

«Параллели уже в вашей голове? Итак, сегодня я сказала: "Хватит". И запретила ему (сыну — ред.) слушать русскоязычную музыку. Детскую можно. Взрослую нет», — объявила Седокова.

Гектор — младший ребенок певицы, она родила его от бизнесмена Артема Комарова. Еще у вокалистки есть две дочери, одна — от футболиста Валентина Билькевича, вторая — от предпринимателя Максима Чернявского. Своего ребенка он у Седоковой забрал и увез с собой в США.

Сейчас знаменитость замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Общих детей у них пока нет.