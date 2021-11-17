Депутаты Львовского облсовета заявили, что считают угрозу применения прямой военной силы России против Украины вполне вероятной, в частности, исходя из «данных разведок ведущих стран».
«Призываем всех причастных к выполнению требований Закона Украины "Об основах национального сопротивления" — от Кабинета министров Украины, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины до местных администраций и местных советов — безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению», — говорится в заявлении.
Кроме того, львовские депутаты потребовали существенно увеличить расходы на армию в 2022 году.
В заявлении они отметили, что ожидают от Владимира Зеленского именно таких действий, а не стремления «заглянуть в глаза [президенту РФ Владимиру] Путину».
В июле 2021 года Верховная Рада одобрила создание Сил территориальной обороны. Из бюджета Украины в 2022 году на территориальную оборону планируется выделить более 2,5 млрд грн.
Ранее несколько западных СМИ заявили, что Россия якобы стягивает войска на границу с Украиной. В Офисе президента Украины опровергли эти сообщения. В Москве подчеркнули, что перемещать войска по своей территории Россия может на свое усмотрение, и это не несет никакой угрозы другим странам.