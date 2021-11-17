Депутаты Львовского областного совета на заседании 16 ноября заявили о необходимости развертывания территориальной обороны и подготовки к национальному сопротивлению, передает zaxid.net

Депутаты Львовского облсовета заявили, что считают угрозу применения прямой военной силы России против Украины вполне вероятной, в частности, исходя из «данных разведок ведущих стран».

«Призываем всех причастных к выполнению требований Закона Украины "Об основах национального сопротивления" — от Кабинета министров Украины, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины до местных администраций и местных советов — безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению», — говорится в заявлении.

В МИД Германии заявили о «военной активности» России рядом с Украиной © Facebook, Операція об'єднаних сил

В заявлении они отметили, что ожидают от Владимира Зеленского именно таких действий, а не стремления «заглянуть в глаза [президенту РФ Владимиру] Путину».

В июле 2021 года Верховная Рада одобрила создание Сил территориальной обороны. Из бюджета Украины в 2022 году на территориальную оборону планируется выделить более 2,5 млрд грн.

Ранее несколько западных СМИ заявили, что Россия якобы стягивает войска на границу с Украиной. В Офисе президента Украины опровергли эти сообщения. В Москве подчеркнули, что перемещать войска по своей территории Россия может на свое усмотрение, и это не несет никакой угрозы другим странам.