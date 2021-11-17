Девушка рассказала, что ее 4-летнюю сестру пытали два педагога во время тихого часа.
«В садике из-за непослушания моей сестре замотали руки и ноги скотчем, а потом еще заклеили рот. После чего запугивали, что вызовут полицию», — пишет она.
Мать ребенка уже написала заявление в правоохранительные органы. По ее словам, об истязаниях ей рассказала сама девочка. Полицейские уже начали расследование.
Женщина также звонила другим родителям, чтобы проверить слова ребенка. Они спросили у детей, было ли такое, и те признались, что воспитатели иногда запугивали их полицией, а Николь (так зовут пострадавшую девочку) замотали скотчем.
Пост, посвященный случаю в детсаду, на своей странице в Facebook опубликовал председатель Полтавского областного совета Александр Беленький. Он призвал руководство ГУ Нацполиции в Полтавской области выяснить обстоятельства произошедшего.