В Полтавской области сотрудников детсада обвинили в издевательстве над 4-летней девочкой – ребенку связали скотчем руки и ноги, а также заклеили рот. Об этом 17 ноября сообщает портал «Багнет» со ссылкой на пост сестры пострадавшей в соцсети

Девушка рассказала, что ее 4-летнюю сестру пытали два педагога во время тихого часа.

«В садике из-за непослушания моей сестре замотали руки и ноги скотчем, а потом еще заклеили рот. После чего запугивали, что вызовут полицию», — пишет она.

«Чем ребенок подтирается?»: в детсаду Запорожья малыша лишили туалетной бумаги из-за несданных денег © Martijn van Veelen / flickr.com

Женщина также звонила другим родителям, чтобы проверить слова ребенка. Они спросили у детей, было ли такое, и те признались, что воспитатели иногда запугивали их полицией, а Николь (так зовут пострадавшую девочку) замотали скотчем.

Пост, посвященный случаю в детсаду, на своей странице в Facebook опубликовал председатель Полтавского областного совета Александр Беленький. Он призвал руководство ГУ Нацполиции в Полтавской области выяснить обстоятельства произошедшего.